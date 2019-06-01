«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата» на финальный матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Встреча в Мадриде начнётся в 22:00 мск сегодня, 1 июня.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.97.



«В прошлом сезоне красные готовились к финалу Лиги чемпионов практически две недели, поэтому Юрген Клопп и его коллектив понимают особенности столь продолжительной паузы. «Тоттенхэму» подобный опыт в новинку, поэтому некоторый простой может негативно сказаться на действиях «шпор» в стартовом отрезке. Скорее всего, номинальным хозяевам понадобится время, чтобы поймать нужный ритм.



Юрген Клопп уже уступил в двух еврокубковых финалах с «Ливерпулем», но «Тоттенхэм» может дать фору любому топ-клубу по части избегания трофеев. Последний раз «шпоры» взяли что-то серьёзное в 2008 году — Кубок лиги. За красных говорит множество факторов, поэтому пройти мимо победы Салаха и компании в основное время за 1.97 мы попросту не имеем права.



В двух предыдущих стадиях «Тоттенхэм» был в целом не лучше оппонентов, однако за счёт сумасшедшей самоотдачи проходил дальше. Без доли везения, разумеется, тоже не обошлось. Победителей не судят, но и «Манчестер Сити», и «Аякс» имели не меньше возможностей для прохода в следующий этап.



«Ливерпуль» вышел в финал куда увереннее, несмотря на 0:3 на «Камп Ноу». Да, красные продемонстрировали ужасный результат, но по игре коллектив Юргена Клоппа не провалился ни в одном матче плей-офф. На бумаге у «шпор» состав всё же чуть послабее, а личные встречи в прошедшем сезоне являются отличным подтверждением данного высказывания.



«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не встречались в национальных Кубках, но два поединка в АПЛ провели. В обоих случаях красные взяли верх со счётом 2:1, поэтому за 1.85 мы дополнительно проверим индивидуальный тотал команды Юргена Клоппа больше 1,5. Если с центром обороны и вратарём у «шпор» относительный порядок, то опорная зона и фланговые защитники частенько привозят моменты на свои ворота.



Триппьер, Роуз, Дэвис, Уолкер-Питерс и Орье не соответствуют уровню топ-клуба в своём нынешнем состоянии. Кого бы Почеттино ни поставил по флангам обороны, Салах и Мане обязательно воспользуются преимуществом в исполнительском мастерстве, а Робертсон и Александер-Арнольд обеспечат поддержку по краям постоянными включениями.



Фактически все шансы «Тоттенхэма» на забитые мячи сводятся к стандартам, контратакам и связке Эриксен – Алли плюс один или два форварда, в зависимости от выбора Почеттино. Для финала Лиги чемпионов против столь мощного и сбалансированного «Ливерпуля» разнообразия слишком мало. Клопп разберёт оппонента по полочкам.



Естественно, «шпоры» могут выиграть, у лондонцев обязательно будет хотя бы один момент, но красные выглядят предпочтительнее. За последние шесть лет трофей брали более статусные клубы, которые считались фаворитами. Количество относительных сенсаций стало минимальным, и мы склоняемся к продолжению тенденции.



Если любите ставить на конкретных игроков, то за 3.15 можно присмотреться к голу Фирмино. Забитые мячи в исполнении Салаха или Мане идут с более низкими коэффициентами, а в случае с бразильцем сказывается повреждение, из-за которого Роберто не выходил на поле с конца апреля.



Тем не менее Фирмино уже возобновил тренировки и рвётся в бой. В двух упомянутых матчах АПЛ со «шпорами» бразилец отличился в каждом. Центральным защитникам «Тоттенхэма» приходится страховать фланги и основное внимание уделять Салаху и Мане. Роберто прекрасно умеет пользоваться свободой и свой шанс обязательно получит».

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз: «шпоры» залягут на дно в Мадриде Цитата про «Тоттенхэм» сработает в очередной раз, «шпоры» остановятся в шаге от триумфа.