«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Шмурнова на финал Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».



Ставка: как минимум 3 гола в матче за 1.86.



«С нетерпением жду финала Лиги чемпионов, потому что команда, которая победит, заслужила это не только нынешним сезоном, не только невероятными полуфиналами, но и последними годами — продвижением бренда, развитием команды, отдельных игроков, тренерского таланта. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заслужили большое достижение в виде трофея такого калибра.



Достаточным утешением для «Ливерпуля» в этом сезоне станет победа в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» — самый странный клуб в мире. Единственная команда, для которой Лига чемпионов — менее сладостный трофей, чем АПЛ.



«Тоттенхэм» спасся от разъяренного «Сити», до этого чудом проскочил «Интер» и обыграл «Аякс» в ситуации, когда никто и гроша ломаного не поставил бы на лондонцев. Эту команду нельзя не уважать и нельзя ею не любоваться.



Допустим, «Ливерпуль» поведет — 2:0. Ну и что с того? Наверняка станет 2:2. Открываю эту игру с жаждой голов. Моя ставка — тотал больше 2,5».