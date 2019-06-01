«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Андрея Воронина на финал ЛЧ-2019

Экс-игрок сборной Украины, бывший нападающий Андрей Воронин дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Матч пройдет в субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
Ставка: «Ливерпуль» победит со счётом 3:0 за 50.00
«Все может быть, но главным претендентом на титул на поле выйдет «Ливерпуль». Он, на мой взгляд, лучше подготовлен, и по составу сильнее. «Шпорам» фартило во многих матчах, в том числе на групповом этапе, но везет сильнейшим. В финал Лиги чемпионов на одной удаче выйти невозможно. По игре «Ливерпуль» в ходе турнира действительно смотрелся намного достойнее и увереннее. Ставлю, что команда Клоппа разгромит соперника – 3:0. После первого пропущенного гола «шпоры» полетят сравнивать счет, а «Ливерпуль» со своей безупречной контратакой забьет еще два мяча».
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