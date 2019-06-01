«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Черданцева на победителя финального матча ЛЧ

Известный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Прогноз: победа «Ливерпуля» с учётом овертайма и серии пенальти за 1.44



«Как показал финал Лиги Европы, в финале, даже когда играют примерно равные соперники, может быть и разгром. Тут, как и в бакинском финале, многое будет зависеть от того, кто лучше сумел сохранить форму после окончания чемпионата Англии более двух недель назад. «Ливерпуль» выглядел очень убедительно в конце сезона, в том числе и с точки зрения физики. Сумел ли сохранить Клопп своей команде тонус? Покажет только игра. «Тоттенхэму» сопутствовал невероятный фарт что в четвертьфинале, что в полуфинале, однако с «Ливерпулем» одного лишь везения мало. Клопп, особенно после победы над «Барселоной», которая, несомненно, тренерская, просто не может прослыть неудачником, тренером, который вечно проигрывает финалы. Это будет нечестно».