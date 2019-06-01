«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: прогноз Рафаэля Бенитеса на финальный матч ЛЧ-2018/19
Известный тренер Рафаэль Бенитес дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Матч пройдет в субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск.
Ставка: ничья в основное время за 3.75.
«Все ожидают, что «Ливерпуль» будет сильнее, что он был выше в чемпионате, значит он — фаворит, но «Тоттенхэм» — хорошая команда. У них хороший баланс в обороне, они сильны в середине поля и очень, очень опасны в атаке. Почеттино усердно работал и создал хорошую команду. Я не вижу фаворита в финале. Ничья в основное время», — сказал Бенитес.
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