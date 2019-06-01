«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Даррена Андертона на финал Лиги чемпионов

Бывший полузащитник сборной Англии Даррен Андертон дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Начало встречи 1 июня 2019 года запланировано на 22:00 мск.
Ставки: победа «Тоттенхэма» с учетом овертайма и серии пенальти за 2.90.
«Думаю, «Тоттенхэм» победит. На «Ливерпуль» сейчас оказывают огромное давление, все ждут от них победы, и это сыграет на руку «Тоттенхэму». После невероятного пути «Тоттенхэма» к финалу в Лиге чемпионов в этом сезоне они привезут трофей домой. «Ливерпуль» — фаворит, это очевидно, но, мне кажется, на трофее будет имя «шпор». Этот невероятный путь должен завершиться успешно», — сказал Андертон.
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