«Сент-Луис» — «Бостон»: бонус за верный прогноз на 3-й матч финала Кубка Стэнли

В 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли сыграют «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз». Букмекеры оценивают шансы хозяев выше: поставить на победу команды Владимира Тарасенко можно с коэффициентом 2.40. Это примерно 40% вероятности. Сделать ставку на клуб из Бостона можно за 2.65 (36%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 3.90 (24%).



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Матч «Сент-Луис» — «Бостон» стартует 2 июня в 03:05 мск. После двух матчей счет в серии 1-1. В первом матче со счётом 4:2 победили «мишки», во второй встрече «Сент-Луис» оказался сильнее в овертайме — 3:2.