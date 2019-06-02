Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Торонто» — «Голден Стэйт»: бонус за верный прогноз на 2-й матч финала НБА

«Торонто» — «Голден Стэйт»: бонус за верный прогноз на 2-й матч финала НБА
Ставки 0

Во 2-м матче финальной серии НБА сыграют «Торонто Рэпторз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Букмекеры оценивают шансы хозяев выше: поставить на победу канадского клуба можно с коэффициентом 1.75. Это примерно 54% вероятности. Сделать ставку на клуб из Окленда можно за 2.08 (46%).

БК «Фонбет» запустила акцию для читателей «Чемпионата»: сделайте верный прогноз на матч «Торонто» — «Голден Стэйт» и получите 500 рублей в виде бесплатной ставки. Только для новых клиентов.

Чтобы получить бесплатную ставку, предскажите исход матча на странице акции.

Матч «Торонто» — «Голден Стэйт» стартует 3 июня в 03:00 мск. В первом матче финала победу со счётом 118:109 одержал «Торонто», 32 очка набрал Паскаль Сиакам.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент