«Торонто» — «Голден Стэйт»: бонус за верный прогноз на 2-й матч финала НБА

Во 2-м матче финальной серии НБА сыграют «Торонто Рэпторз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Букмекеры оценивают шансы хозяев выше: поставить на победу канадского клуба можно с коэффициентом 1.75. Это примерно 54% вероятности. Сделать ставку на клуб из Окленда можно за 2.08 (46%).



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Матч «Торонто» — «Голден Стэйт» стартует 3 июня в 03:00 мск. В первом матче финала победу со счётом 118:109 одержал «Торонто», 32 очка набрал Паскаль Сиакам.