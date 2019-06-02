«Томь» — «Уфа»: прогноз Ильи Казакова на ответный переходной матч РПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный переходной матч РПЛ/ФНЛ сезона-2018/19 «Томь» — «Уфа».



Ставка: точный счет 1:1 за 2.25.



«Попробую поставить на 1:1. Понятно, что «Томь» с такими сложностями с получением лицензии – рутинные, бюрократические, — это неприятный момент. С теми амбициями, задачами и бюджетом, который имеется на данный момент, команда не претендует на повышение в классе.



Поэтому не думаю, что будет сверхмотивация. Это красивое окончание сезона перед своими болельщиками. И здесь впору говорить о каком-то моральном удовлетворении и соответствующих задачах сибиряков. Прогноз на счет – 1:1, обе забьют, низовая игра».



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