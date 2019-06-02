«Томь» — «Уфа»: прогноз Руслана Нигматуллина на переходный матч ФНЛ/РПЛ

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на ответный переходный матч ФНЛ/РПЛ сезона-2018/19 «Томь» — «Уфа».
Ставка: ничья за 3.00.
«Как и предполагал, «Уфа» достаточно уверенно и спокойно в первом переходном матче обыграла «Томь» — 2:0. «Томь», которой ничего, по большому счету, не нужно. У нее в этом противостоянии задача не выйти в Премьер-Лигу, а сохранить лицо. И, сыграв дома с «Уфой» вничью, думаю, эту задачу томская команда решит.
Мне кажется, так и будет: «Томь» не проиграет, сыграет вничью. И обе команды в хорошем настроении уйдут в отпуск. Одни — готовиться к очередному сезону ФНЛ. Другие — «Уфа» с Вадимом Евсеевым — будут счастливы, что останутся в РПЛ, чтобы учесть ошибки и выступить лучше в следующем сезоне».
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