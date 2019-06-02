Вондроушова — Севастова: прогноз «Чемпионата» на матч 4-го круга «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 4-го круга «Ролан Гаррос» Маркета Вондроушова — Анастасия Севастова.
Ставка: победа Севастовой за 2.90.
«Букмекеры считают чешку явным фаворитом, что выглядит немного странно. 19-летняя теннисистка весьма талантлива и стабильно доходит до поздних стадий турниров в этом сезоне. Она хороша на грунте, да ещё к тому же и левша, что тоже даёт ей небольшое преимущество.
На «Ролан Гаррос» — 2019 Вондроушова пока не отдала ни одного сета. Более того, её соперницы брали лишь от четырёх до семи геймов. Вот только их уровень был скромным: Ван Яфань, Анастасия Потапова и Карла Суарес-Наварро — крепкие середняки, но не более того. Маркета действительно хороша, но 1.41 на её победу — это чересчур.
Севастова совсем печально начала 2019 год, зато в последние недели дела пошли в гору. В Париже уже успела обыграть крепкую Элисе Мертенс в матче-триллере (6:7, 6:4, 11:9), несколько раз добавив в важнейшие моменты. Прежде ей этого как раз не хватало.
Пожалуй, шансы Вондроушовой на победу и впрямь чуть выше за счёт большей стабильности и меньшей нагрузки в предыдущем круге, но это максимум «60 на 40 процентов», а не «70 на 30». Без борьбы Анастасия точно не сдастся, а там юная чешка (один титул за карьеру, впервые прошла дальше второго круга на «Ролан Гаррос») может дрогнуть.
В общем, ТБ 20,5 гейма за 1.83 и победа Севастовой с форой "+3,5" гейма за 2.01 смотрятся нормально. Можно даже взять лобовую победу Севастовой за 2.90. Анастасия не будет фаворитом в этом матче, но и такого коэффициента точно не заслуживает. Попробуем рискнуть».
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