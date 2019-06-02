«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: прогноз Руслана Нигматуллина

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на ответный переходный матч ФНЛ/РПЛ сезона-2018/19 «Крылья Советов» — «Нижний Новгород».



Ставка: обе забьют за 2.15.



«Стыковые матчи, пара «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Эта пара более амбициозна, нежели другая, где у «Уфы» задача, откровенно говоря, проще. Что касается «Крыльев» и «Нижнего Новгорода», то обе команды хотят играть в РПЛ. «Крылья» хотят остаться, и все условия для этого есть, но у «Нижнего Новгорода» тоже. Но, как показал первый матч, одних амбиций мало — нужно соответствовать классу игры.



«Крылья Советов» хоть и в напряженном матче, но все же доказали, что заслуживают большего, победив на выезде и практически решив задачу. Да, уверен, «Нижний Новгород» будет упираться и попытается как минимум забить. Предполагаю, что «Крылья Советов» дадут небольшую слабину и позволят нижегородцам забить в гостях. «Крылья Советов» просто обязаны дома забивать. К чему веду? К тому, что обе забьют. Просто ставить на то, что «Крылья» победят, было неинтересно, да и коэффициент не самый привлекательный. А вот обе забьют, думаю, было бы интересно поставить такую ставку».