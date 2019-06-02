Нисикори — Пэр: прогноз «Чемпионата» на матч 4-го круга «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 4-го круга «Ролан Гаррос» Кей Нисикори — Бенуа Пэр.
Ставка: ТБ 3,5 сета за 1.62.
«Во втором круге Нисикори сыграл 40 геймов с Жо-Вильфридом Цонга. Матч получился не то чтобы равным (в заключительных сетах тяжеловесный француз ощутимо устал), но упорным. В третьем круге пришлось отбегать пять сетов: Ласло Джере навязал борьбу фавориту и вполне мог рассчитывать на проход. Не сложилось (4:6, 7:6, 3:6, 6:4, 6:8).
Бенуа Пэр на мелочи не разменивался и в каждом круге проигрывал как минимум одну партию. Пятисетовый марафон он тоже выдержал (11:9 в ключевой момент с Пьером-Югом Эрбером). А в третьем раунде получил подарок: Пабло Карреньо-Буста при счёте 1-2 отказался продолжать борьбу.
Получается, француз отыграл накануне на два сета меньше плюс получит дополнительную энергию благодаря поддержке трибун. В связи с этим брать победу Нисикори с форой опасно — в поздних партиях у соперника будет определённый бонус. Ну а лобовая П1 за 1.50 — это совсем скучно.
Теннисисты прекрасно знают друг друга: восемь встреч, 6-2 в пользу Кея. На «Ролан Гаррос» соперники пересекались дважды, оба раза японец победил на фоне серьёзного сопротивления. В одном случае было четыре сета, тай-брейк и 39 геймов, в другом — пять сетов и 44 гейма.
Пожалуй, в таких условиях логичнее всего плясать от верха. Аккуратный вариант — ТБ 3,5 сета за 1.62, чуть смелее — ТБ 38 гейма за 1.94. Авантюристы могут попробовать поставить на пятый сет за 3.54, определённые предпосылки имеются».
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