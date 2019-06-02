Франция — Боливия: прогноз Юрия Розанова на товарищеский матч сборных

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на товарищеский матч Франция — Боливия. Начало встречи, которая состоится в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» 2 июня 2019 года, запланировано на 22:00 мск.
Ставка: победа Франции и тотал меньше 3,5 мяча за 2.06.
«После окончания сезона трудно ожидать от чемпиона мира чего-то выдающегося — ни лучшего состава, ни лучшей игры. Поэтому, думаю, французы этот матч всё же выиграют. Но, скорее всего, не слишком зрелищно. Возможно, победа над Боливией случится даже с единственным голом. Не для этого же матча они готовились весь сезон, правда?» — сказал Юрий Розанов.
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