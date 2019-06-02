«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: прогноз Евгения Ловчева на стыковой матч
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Нижний Новогород» в плей-офф Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.
Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.60
«В первом матче уже всё было решено. Всё-таки есть огромная разница в классе у команд Российской Премьер-Лиги и ФНЛ. Не было сомнений, что «Крылья Советов» останутся в высшем дивизионе.
Уверенность после первой встречи, конечно, на стороне самарской команды. Соберётся полный стадион, который был недавно построен, как и в Нижнем Новгороде. Все-таки коллективу Дмитрия Черышева, который занял 4-е место в ФНЛ, пока трудновато тягаться с командами Премьер-Лиги. Отдаю предпочтение хозяевам поля».
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