Букмекеры назвали главных фаворитов Лиги чемпионов сезона-2019/20

По мнению аналитиков, главным претендентом на победу в Лиге чемпионов-2019/20 является «Манчестер Сити». Поставить на триумф «горожан» можно за 6.0, что соответствует примерно 16% вероятности. Ниже оценены шансы «Барселоны» (коэффициент 7.0, 14%), «Ювентуса» и «Реала» (по 8.0, 12%).

Также в списке потенциальных соискателей трофея значатся «Бавария» и «ПСЖ» (по 11.0). Поставить на «Ливерпуль», который завоевал титул в прошедшем сезоне, можно за 10.0, а успех клуба «Тоттенхэм Хотспур», вышедшего в финал, доступен за коэффициент 26.0.

Букмекеры практически не верят в потенциальный триумф российских клубов. Если Лигу чемпионов выиграет «Зенит», то сыграет ставка за 201.0, а на «Локомотив» и «Краснодар» установлен одинаковый коэффициент — 251.0.

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