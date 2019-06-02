«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: прогноз Михаила Поленова на стыковой матч

Известный телекомментатор Михаил Поленов дал прогноз на ответный переходный матч ФНЛ/РПЛ сезона-2018/19 «Крылья Советов» — «Нижний Новгород».



Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.74.



«Стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне в этом году получились не такими интересными, какими бывают очень часто. Команды элиты пока полностью переигрывают представителей Футбольной Национальной Лиги. Видимо, играют роль и более высокий класс представителей элитного дивизиона, и их больший опыт ведения боя в самых сложных турнирных ситуациях.



Нельзя сказать, что «Нижний Новгород» полностью провалил первую домашнюю встречу. Новгородцы старались играть с «Крыльями Советов» на равных, но хозяев поля хватило не слишком надолго. Два пропущенных гола в самой концовке встречи и более классный состав и опыт самарцев сделали своё дело.



В данном противостоянии итоговый исход практически предрешён. Мне кажется, как и в первом поединке, свою игру сопернику будут навязывать и диктовать «Крылья Советов». Просто самарцы сделали себе отличный задел и будут играть с позиции силы. Не ожидаю много голов во встрече подобного характера. Ставлю на тотал меньше 2,5».