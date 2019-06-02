«Торонто» — «Голден Стэйт»: прогноз «Чемпионата» на второй матч финала НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на второй матч финала плей-офф НБА «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз», который состоится 3 июня мск.



Ставка: победа «Уорриорз» с учётом овертайма за 2.2.



«Перед вторым матчем возможны некоторые изменения в ротации. Дюрант всё ещё восстанавливается и встречу пропустит, Игуодала сыграет несмотря на травму, но непонятно, станет ли Керр снижать нагрузку на своего ветерана. Наверняка чуть больше восьми минут проведёт на паркете Казинс. Демаркус настроен серьёзно. Готов получить определённое время Ануноби.



В первом поединке «Уорриорз» затруднили жизнь Каваю, а вот с остальными баскетболистами «Рэпторс» не справились. «Торонто» получил больше свободных бросков, «Голден Стэйт» совершил огромное количество потерь, у канадцев порой залетали даже фонари, судьи позволяли хозяевам в защите слишком многое, а Сиакам выдал запредельную эффективность.



На наш взгляд, у «Уорриорз» достаточно внутренних ресурсов и без Дюранта, чтобы провести более качественный матч и сравнять счёт в серии. Победа «Голден Стэйт» с учётом овертайма за 2.2, а также тотал «Рэпторс» меньше 108,5 очка за 1.88 выглядят перспективно. Стив Керр должен найти нужные слова и сделать выводы из прошлого поражения, защита действующего чемпиона слишком хороша, чтобы дважды подряд пропускать под 120 баллов.



У «Торонто» семь баскетболистов совершило не менее шести бросков с игры, при этом сразу трое продемонстрировали от 60% точности. В составе «Голден Стэйт» ни один из исполнителей, атаковавших более пяти раз в поле, не добрался и до 50% реализации. Если судьи перестанут закрывать глаза на маленькие хитрости «Рэпторс», то процент попадания у соперников должен подравняться».

«Торонто» — «Голден Стэйт». Прогноз: чемпион сравняет счёт в серии «Уорриорз» внесут коррективы, прибавят в обороне и добудут выездную победу — в «Большом куше».