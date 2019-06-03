«Сент-Луис» — «Бостон»: прогноз «Чемпионата» на 4-й матч финала Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч финала Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз». Встреча начнётся 4 июня в 03:00 мск.



Ставка: «Сент-Луис» забросит меньше 3 шайб за 1.87.



«Брюинз» убивают соперника шикарными спецбригадами и преимуществом на последнем рубеже. Было понятно, что «Блюз» уступают сопернику по составу, глубине и индивидуальному мастерству. С лишними удалениями и ошибками вратаря серия закончится максимум в шести матчах.



Но «музыканты» пачками хватают малые штрафы и позволяют «медведям» забросить четыре шайбы в большинстве за игру с четырёх попыток. А тащивщий в предыдущих раундах Биннингтон с запасом проигрывает дуэль Раску. Финн стабильно выручает, даже в проигранном матче к нему не возникало вопросов. О Биннингтоне такого не скажешь.



Вообще ставить на следующую за разгромом встречу крайне опасно. «Сент-Луис» восхитил настроем и мотивацией во второй игре, а задеть за живое хоккеистов и разозлить их после 2:7 Берюбе точно способен. Потому случиться может ровным счётом всё что угодно.



С точки зрения математики здорово смотрится ИТМ 1,5 броска Давида Крейчи за 2.20. В 20 матчах плей-офф чешский форвард совершил лишь 27 бросков (1,35 за игру), а коэффициент заметно превышает «двойку». Вариант на любителя, но всё же проверим.



По традиции возьмём ИТМ 2,5 шайбы «Сент-Луиса» за 1.87. Этот вариант доезжал во всех трёх встречах финальной серии. В 16 предыдущих матчах плей-офф «Бостон» лишь раз пропустил больше двух голов в основное время».



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