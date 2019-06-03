Эксперты назвали шансы «Торонто» и «Голден Стэйт» в финале НБА после 2-го матча

В финале НБА после двух матчей счёт в серии 1-1. «Голден Стэйт» после неудачной первой игры смог победить во второй встрече с разницей в 5 очков — 109:104. Команда вернула себе преимущество площадки в первом в истории международном финале ассоциации. Омрачила радость победы травма Клэя Томпсона: снайпер покинул площадку за 8 минут до конца встречи.



По оценкам аналитиков, у команды Стива Керра больше шансов выиграть серию и стать чемпионами. Поставить на победу «Голден Стэйт» можно за 1.30, что соответствует вероятности 69%. Шансы «Торонто» эксперты оценили коэффициентом 3.10 (31%).



После двух матчей в Торонто серия переезжает в Окленд, где пройдут следующие две встречи. Матчи состоятся рано утром по московскому времени 6 и 8 июня.