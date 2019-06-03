БК «Фонбет» выиграла в двух номинациях на конференции MarSpo Awards 2019

БК «Фонбет» победила в двух номинациях на международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo Awards 2019. Компания выиграла в номинациях «Лучшая спонсорская активация с бюджетом от 1 млн рублей» и «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте». Поводом для награждения стали спонсорство сборной России во время чемпионата мира по футболу—2018 и проект «Фонбет Кубок Матч Премьер».
Проекты, представленные БК «Фонбет», выбрали для участия в номинациях как наиболее масштабные и знаковые для компании за прошедший год.
«Мы в первый раз принимали участие в премии MarSpo, и нам очень приятно получить золото сразу в двух номинациях. Многие номинанты участвовали в формате «компания + агентство». Я очень горжусь своей командой, потому что победившие спонсорские проекты мы реализовывали инхаус. Отдельное спасибо организаторам конференции. Интересный контент, качественная площадка – это был уровень европейских конференций», — прокомментировала успех маркетинг-директор БК «Фонбет» Алина Якиревич.
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