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Федерер — Вавринка: бонус за верный прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Федерер — Вавринка: бонус за верный прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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4 июня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» встретятся швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка. По оценке букмекеров, шансы Роджера выше. Поставить на победу Федерера можно с коэффициентом 1.30. Это соответствует вероятности 71%. Шансы Вавринки выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.20 (29%).

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Матч Федерер — Вавринка начнётся в 15:00 мск 4 июня. В полуфинале победитель матча сыграет с сильнейшим в паре Рафаэль Надаль — Кеи Ниcикори.

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