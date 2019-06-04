Федерер — Вавринка: бонус за верный прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

4 июня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» встретятся швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка. По оценке букмекеров, шансы Роджера выше. Поставить на победу Федерера можно с коэффициентом 1.30. Это соответствует вероятности 71%. Шансы Вавринки выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.20 (29%).



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Матч Федерер — Вавринка начнётся в 15:00 мск 4 июня. В полуфинале победитель матча сыграет с сильнейшим в паре Рафаэль Надаль — Кеи Ниcикори.