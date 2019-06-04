Вондроушова — Мартич: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маркетта Вондроушова — Петра Мартич в четвертьфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 4 июня.



Ставка: минимум 22 гейма в матче за 1.80.



«Очень неожиданная пара четвертьфиналисток образовалась. Но и Вондроушова, и Мартич заслужили своей игрой участие на данной стадии. Честно скажу, выбрать между девушками очень тяжело. На мой взгляд, они примерно на одном уровне играют. Обе стремятся атаковать, не ждут, что предложат соперницы. Но при этом и в защите могут прилично сыграть, отбиться за счёт резаных. У Мартич особенно неплохо выглядит резаный удар слева, низко он летит над сеткой, атаковать с него не так-то просто.



Интересная статистика личных встреч. Мартич выиграла все четыре матча у Вондроушовой. Последний прошёл недавно — играли девушке в финале Стамбула. Мартич победила в трёх сетах. Остальные встречи она выигрывала в двух партиях, но в них всех было сыграно по 22 гейма. Я думаю, что ставка «больше 21,5 гейма» и сейчас должна будет пройти. Большой шанс для обеих прорваться в полуфинал. Они будут за него цепляться изо всех сил. Думаю, с переменным успехом будет идти игра. По очереди будут девушки владеть инициативой. И обе подают неплохо, брейков не должно быть много», — сказала Чакветадзе.