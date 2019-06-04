Нисикори — Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кеи Нисикори — Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 4 июня.



Ставка: минимум 28 геймов в матче за 1.80.



«Кеи Нисикори выходит на корт практически каждый день. Ставят его обычно под конец дня, матчи затягиваются. С Пэром пришлось помучиться, но все-таки усилием воли вытащил матч японец. Теперь матч с Надалем, в котором Нисикори не дают никаких шансов. Я тоже склоняюсь к тому, что достаточно уверенно победит Рафаэль, возможно, в трех сетах. Но дают всего 27,5 гейма. Мне кажется, это очень мало.



Надаль проиграл сет Гоффену, который тоже предпочитает комбинационный теннис, как и Нисикори, только играет несколько мягче. Японец резче атакует, подача у него получше. Не думаю, что он совсем уж не поборется с Надалем. Лондеро наиграл на 26 геймов с испанец. Нисикори все-таки уровне выше. У него есть игра, позволяющая чисто выигрывать мячи. Физически, думаю, он сумеет восстановиться. Все-таки пять сетов с Пэром растянулись по дням. Так что предположу: будет сыграно больше 27,5 гейма», — сказала Чакветадзе.

