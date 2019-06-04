Аналитики назвали варианты продолжения карьеры Ротенберга

По мнению букмекеров, Борис Ротенберг может продолжить карьеру в одном из двух московских клубов. Если защитник подпишет новое соглашение с «Локомотивом», то сыграет ставка за 2.10, что составляет примерно 39% вероятности, а вероятность перехода в «Динамо» оценивают коэффициентом 9.00 (9%).



Тем не менее эксперты сомневаются, что Ротенберг продолжит выступать на самом высоком уровне. Если Борис, который 5 декабря 2018 года получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава, объявит о завершении карьеры, то выиграет ставка за 1.60 (вероятность 52%).



В нынешнем сезоне 32-летний защитник в рамках РПЛ вышел один раз на замену в матче с «Анжи» на 81-й минуте.



Делаете ставки на спорт или хотите начать? Выбирайте букмекера в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».