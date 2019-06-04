Букмекеры назвали фаворита финала Кубка Стэнли после 4-го матча серии
В 4-м матче финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинз» 4:2. Счёт в серии снова сравнялся — 2-2. Букмекеры назвали фаворита финала после 4-го матча.
Поставить на победу «Бостона» можно за 1.68. Это соответствует вероятности 56%. Шансы «Сент-Луиса» эксперты оценили коэффициентом 2.18 (44%).
В 4-м матче серии в Сент-Луисе хозяева победили со счётом 4:2. Победную шайбу на 51-й минуте с передачи Алекса Пьетранджело и Карла Густафссона забросил Райан О'Райлли. Голом в матче отметился и россиянин Владимир Тарасенко, он сделал счёт в матче 2:1. Для российского нападающего этот точный бросок стал уже 11-м в розыгрыше Кубка Стэнли-2019.
5-й матч серии пройдёт в Бостоне 7 июня. Начало встречи — в 03:00 мск.
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