Денисова: государство не торопится защищать законопослушный беттинг

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова в интервью «Чемпионату» отметила, что требования к букмекерскому бизнесу в России слишком жёсткие, а порой и неадекватные.



«Знаете, всё чаще задаюсь вопросом: а нужен ли нашему государству легальный букмекерский бизнес? Когда смотрю на нескончаемый поток необъятных и порой неадекватных требований законодательства к легальной индустрии, невольно прихожу к мысли: может, чиновники потом хотят загубить и лицензионное букмекерство? От нас требуют только одного: платить за всё, всегда и везде. Но защищать законопослушный беттинг государство по-настоящему не торопится. И это глобальная проблема», — подчеркнула Денисова.



Глава отраслевой организации также добавила, что по своим возможностям российские букмекеры уже готовы бороться за клиентов с иностранными компаниями.

Дарина Денисова: от букмекеров в России требуют платить за всё Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» — о ставках на спорт в России и проблемах букмекерского сообщества в 2019 году.