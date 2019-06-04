Денисова: букмекеры поддерживают российский спорт делом

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова в интервью «Чемпионату» подчеркнула, что российские букмекеры вкладывают большие деньги в российский спорт, но им мешают законодательные ограничения.



«Отечественные букмекерские компании стали по-настоящему социально ответственными. Многие букмекеры вкладывают гигантские деньги в поддержку различных спортивных команд, всероссийских турниров. Порой благодаря букмекерам бесперебойно функционируют целые национальные федерации и лиги по различным видам спорта, финансирование которых по линии Минспорта зачастую крайне скудное. То есть букмекеры не словом, а делом поддерживают российский спорт», — заявила Денисова.



Она также добавила, что нужно отменить ряд ограничений в Законе «О рекламе».



«До сих пор существует в Законе «О рекламе» огромное количество ограничений. Например, до сих пор в рекламных роликах букмекерам запрещено использовать образ человека. Это неправильно. Такое ограничение нужно снять как минимум для использования в спортивных телетрансляциях в вечернее время», — отметила глава букмекерской СРО.

Дарина Денисова: от букмекеров в России требуют платить за всё Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» — о ставках на спорт в России и проблемах букмекерского сообщества в 2019 году.