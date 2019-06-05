Португалия — Швейцария: котировки на полуфинальный матч Лиги наций

Сегодня, 5 июня, в полуфинальном матче Лиги Наций в Порту встретятся сборные Португалии и Швейцарии. Начало матча — в 21:45 мск.
Поставить на победу португальцев в основное время матча можно с коэффициентом 1.68. Это соответствует вероятности 58%. Шансы Швейцарии выиграть аналитики оценили коэффициентом 5.80 (17%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.95 (25%).
Сделать ставку на то, что Португалия победит с учётом овертайма и серии пенальти, можно за 1.30 (73%). На швейцарцев можно сделать ставку за 3.50 (27%).
Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.05. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.77. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.02. За 1.77 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.
По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — победа португальцев со счётом 1:0 (коэффициент 6.00).
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