Халеп — Анисимова: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Симона Халеп — Аманда Анисимова в четвертьфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 5 июня.



Ставка: минимум 20 геймов в матче за 1.95.



«С сеткой Симоне Халеп очень везет на этом турнире. Она действующий чемпион, главный фаворит, но просто взглянем, кого она обыграла — Томлянович, Линетт, Цуренко и Свентек. И в четвертьфинале ей играть с Амандой Анисимовой, надеждой американского тенниса, которой не исполнилось еще и 18 лет. Конечно, опыт, наигрыш на грунте — все за Халеп.



Но я думаю, что этот матч не будет так простым, как против Цуренко или Свентек. Анисимова — девушка очень упорная, она вообще никого не боится. Аманда будет играть в свой теннис, то есть постоянно атаковать, особенно не обращая внимание на соперницу. Она в любой встрече старается владеть инициативой, и Хадеп наверняка придется защищаться. Вроде бы все думали, что пока рано Анисимовой так здорово играть на грунте. Она все-таки больше знакома с хардом. Но вот уже четвертьфинал, а Аманда ни сета не отдала.



Много раз уже говорила, что с молодыми талантами никто играть не любит. Повторю это снова. Нервничать здесь будет больше Симона Халеп. Предположу, что будет борьба. Девушки сыграют больше 19,5 гейма», — сказала Чакветадзе.