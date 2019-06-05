Тим — Хачанов: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» между россиянином Кареном Хачановым и австрийцем Домиником Тимом.
Ставка: победа Тима + тотал меньше 38,5 гейма за 2.16.
«Российский теннисист впервые в карьере дошёл до четвертьфинала турнира «Большого шлема» и обеспечил себе место в топ-10 рейтинга АТР. Ключевой вопрос теперь — удастся ли ему провести второй мощный матч против сильного соперника подряд? В последние месяцы Хачанов был чудовищно нестабилен, так что сомнения велики.
Задача на «Ролан Гаррос» выполнена, никакого давления нет, и можно играть раскованно — это явный плюс. В то же время даже средний уровень тенниса не оставит Карену шансов. Чтобы иметь реальные шансы, нужно играть как вчера. Потому что противник очень опасен.
Тим стабильно входит в топ рейтинга, год назад он дошёл в Париже до финала и уступил только Рафаэлю Надалю. В ходе турнира австриец выбил Стефаноса Циципаса, Кея Нисикори и Александра Зверева. Это профильный грунтовик с солидным опытом в самом расцвете сил, лучше всего он выглядит именно на медленном покрытии. Доминик набирал форму в ходе турнира, в трёх стартовых кругах неизменно отдавая по одному сету довольно скромным соперникам — Полу, Бублику и Куэвасу. А вот в последней встрече он разорвал крепкого Гаэля Монфиса перед его родной публикой, позволив взять французу лишь 10 геймов.
По очным встречам счёт 3-0 в пользу Хачанова, но доверять этим цифрам опасно. Во-первых, все три игры прошли на харде, который Тим не любит. Во-вторых, они состоялись за очень короткий срок — в ноябре и декабре 2018 года, когда австриец находился на спаде. В-третьих, два из трёх матчей были проведены на выставочном турнире в Абу-Даби. Понятно, что турнир «Большого шлема» нельзя ставить с ним в один ряд — это абсолютно другой статус и мотивация.
Подвижный и техничный Доминик явно будет фаворитом, а всё остальное зависит от Карена. Силовой теннис тесно связан с количеством ошибок и качеством подачи. Если Хачанов не выдаст вторую топовую игру за двое суток, Тим победит в трёх-четырёх партиях. Возьмём ставку «победа Тима + тотал меньше 38,5 гейма» за 2.16».
- 5 июня 2019
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 4 июня 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:03
- 3 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:53
-
16:00
-
15:00
-
14:30