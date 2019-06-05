Португалия – Швейцария: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/2 финала Лиги наций

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на полуфинал Лиги наций УЕФА Португалия – Швейцария. Встреча пройдёт сегодня, 5 июня, в Порту на стадионе «Драгау».



Ставка: победа Португалии всухую за 2.55.



«Пожалуй, Швейцария – это главный сюрприз Лиги наций. Швейцарцы превратились в крепкую команду, которая может навязать борьбу и даже победить любую топ-сборную. И Португалии тоже будет очень непросто.



Тем не менее я считаю, что Португалия выиграет матч. Мне представляется, что Криштиану Роналду крайне мотивирован на этот турнир. Он должен чувствовать определённое разочарование от прошедшего сезона. Да, «Ювентус» стал чемпионом Италии, но вылет от «Аякса» был крайне болезненным. Лига наций – новый турнир, и Криштиану захочет его выиграть, чтобы добавить ещё один трофей в свою коллекцию. Не стоит недооценивать фактор мотивации Роналду – мы все знаем, что он в одиночку может выиграть матч.



Но дело не только в нём. В Португалии появилась целая россыпь звёзд, взять хотя бы Бернарду Силву, который стал одним из ключевых игроков «Манчестер Сити». В команде появляются новые молодые звёзды, и я думаю, она становится все сильнее.



Поэтому мой прогноз – победа Португалии. Рискну поставить на то, что Швейцария не сможет забить», — сказал Гратакос.