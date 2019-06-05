Кис — Барти: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Мэдисон Кис — Эшли Барти в четвертьфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 5 июня.



Ставка: победа Барти за 1.60.



«1:1 по личным встречам теннисисток. Но тут вспоминается, что два года назад Кис легко обыграла в первом круге «Ролан Гаррос» Барти. Но прошло всего два года, и какого же прогресса добилась австралийка. Играет на совсем другом уровне. Теперь она почти на каждый турнир приезжает в статусе одного из фаворитов. И даже на грунте она чувствует себя комфортно. В предстоящем матче именно Барти считают фаворитом.



Против Кенин Барти как-то странно сыграла. В первом сете у нее было большое преимущество, она здорово подавала. Во втором сете она как будто паузу взяла. Но при этом она абсолютно не расстраивалась, не нервничала, чего не скажешь о сопернице. Заключительный сет прошёл почти без борьбы.



Что касается Мэдисон Кис, от неё такая уверенность не исходит. Уже не раз ей приходилось прилично помучиться. Так, она с большим трудом обыграла Хон и Блинкову. Стабильности в её игре меньше, чем даже год назад, когда она была в полуфинале.



Для меня Барти фаворит, она как раз излучает уверенность. Ставлю на австралийку», — сказала Чакветадзе.