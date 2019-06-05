Головкин — Роллс: когда бой, где смотреть, какие ставки и коэффициенты

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана 9 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden проведёт свой первый бой после поражения от Сауля Альвареса. Соперник Головкина — боксёр из Канады Стив Роллс. Начало поединка запланировано на 06:00 мск 9 июня. Ни по одному из российских телеканалов бой не покажут, в Казахстане прямую трансляцию поединка покажут по каналу QazSport.



По оценке букмекеров, Головкин — явный фаворит предстоящего боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.01, что соответствует вероятности 91%. Сделать ставку на успех канадского боксёра можно за 17.00 (6%). Наконец, на ничейный исход предлагается коэффициент 33.00 (3%).



Поставить на то, что бой продлится как минимум пять раундов, можно за 2.00. За 1.72 можно сделать ставку на то, что поединок закончится до пятого раунда.



Для Головкина предстоящий поединок станет первым за последние девять месяцев. Казахстанец не выходил на ринг после поражения от Сауля Альвареса. В этом бою Головкин потерял все свои титулы.