Джокович — А.Зверев: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Александр Зверев в четвертьфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 5 июня.
Ставка: Зверев выиграет хотя бы один сет за 1.80.
«Новак Джокович пока что максимально расчётливо продвигается по сетке «Ролан Гаррос». Ни сета он ещё не проиграл, да и вообще не было у него затруднений. Всё даётся довольно легко.
Но играть сербу с Сашей Зверевым, который, между прочим, впереди по личным встречам — 3:2. Причём дважды в финалах выигрывал немец — на турнире в Риме и на итоговом в Лондоне. Какие-то секретики про игру Джоковича Звереву, судя по всему, известны.
На этом турнире Зверев уже два пятисетовых матча провёл. Но не думаю, что он очень устал. С ним это часто случается. Зато победа над Фоньини в четвёртом круге говорит о том, что Саша прибавляет. Невнятно он выглядел в ходе этого сезона, в том числе и на грунте, похоже, как раз сейчас набирает форму.
Думаю, что Джоковичу уже пора как минимум сет проиграть. Ну и кто выиграет у него партию, если не Зверев, который довольно удачно играет против Джоковича в личных матчах», — сказала Чакветадзе.
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