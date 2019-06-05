Португалия — Швейцария: прогноз Нобеля Арустамяна на полуфинал Лиги наций

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций Португалия — Швейцария. Встреча на стадионе «Драгау» в португальском городе Порту начнётся сегодня, 5 июня, в 21:45 мск.
Ставка: победа Португалии и как минимум 3 гола в матче за 2.40.
«Португальцы играют дома, плюс в сборную вернулся Роналду, что, конечно, является важным событием. Он ещё не играл в Лиге наций, но вернулся в команду на «Финал четырёх». Для сборной Португалии это, как мне кажется, грандиозное событие, и она мне кажется фаворитом этого турнира, который проходит у неё дома.
Я думаю, что Португалия выиграет через тотал больше 2,5», — сказал Арустамян.
Победитель матча сыграет в финале с сильнейшим в паре Нидерланды — Англия.
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