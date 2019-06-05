Тим — Хачанов: прогноз Александра Шмурнова на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Известный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч Доминик Тим — Карен Хачанов в четвертьфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Встреча состоится сегодня, 5 июня.



Ставка: 36 геймов в матче или больше за 1.71.



«Карен Хачанов очень радует нас на текущем Открытом чемпионате Франции по теннису. Россиянин уже пробился в четвертьфинал. Очень важно, что Карен сумел преодолеть не самую лучшую полосу в своей карьере и совершить качественный скачок вперёд.



К тому же Хачанов только разгоняется. Это мы могли наблюдать и по игре прошлого круга с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро. Тогда я ставил на верх, но моя ставка не прошла. Дело в том, что россиянин просто заборол и перетерпел соперника, победив со счётом 3:1 по сетам.



Однако пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос» Хачанову будет адски сложно. Его соперником по четвертьфинальному сражению станет австриец Доминик Тим, набравший просто сумасшедшую форму. Тим мастерски играет на грунте и прекрасно изучил все превратности и особенности данного покрытия. Доминик на грунте похож одновременно и на Рафаэля Надаля, и на Роджера Федерера. Вот настолько он хорош!



К сожалению, не думаю, что Хачанову вновь удастся победить мощного соперника. Однако сыграть на равных и бороться в продолжительном матче россиянину по силам. Поэтому верю в Карена и ставлю на тотал больше 36 геймов», — сказал Шмурнов.