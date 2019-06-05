Португалия — Швейцария: прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/2 финала Лиги наций

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций Португалия — Швейцария. Встреча в Порту начнётся в 21:45 мск сегодня, 5 июня.



Ставка: ничья в основное время за 3.70.



«Я думаю, что ничейный результат в основное время здесь вполне может случиться. Думаю, что неслучайны сегодняшние результаты Португалии: у неё некий кризис. Это было видно в том же матче с Украиной, впрочем, и не только. Кризис связан прежде всего с отсутствием Роналду.



Сейчас он вернулся, но и Швейцарии есть кем играть – достаточно сбалансированная команда. Уверен, у неё есть возможность сыграть вничью в основное время. И даже, может быть, пробиться в финал», — сказал Бышовец.