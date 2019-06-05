Португалия — Швейцария: прогноз «Чемпионата» на полуфинал Лиги наций

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций между сборными Португалии и Швейцарии, который состоится сегодня, 5 июня, и начнётся в 21:45 мск.



Ставка: Швейцария не проиграет в основное время за 2.29.



«В отборе к чемпионату мира—2018 Португалия и Швейцария обменялись домашними победами в очных битвах, поэтому в предстоящей встрече предпочтения букмекеров неудивительны. Роналду в заявке, встреча пройдёт на «Драгау», у хозяев более звёздный состав и прекрасная мотивация порадовать зрителей после недавних невнятных выступлений. Тем не менее гостей не стоит недооценивать.



За солидный коэффициент 2.29 мы попробуем рискнуть и взять Х2 на Швейцарию. Так как возможно дополнительное время, то хозяевам некуда торопиться и нет необходимости побеждать любой ценой в рамках 90 минут. Швейцария далеко не самая талантливая по составу сборная, но в коллективе Владимира Петковича строгая дисциплина и акцент на прагматичный футбол.



Тот же Фернанду Сантуш не сторонник чрезмерной активности в матчах на вылет. Если вспомнить победный для Португалии Евро-2016, то там лишь один поединок в плей-офф завершился в основное время. А двумя годами позже в России Роналду и компания вылетели от Уругвая, спасовав против слаженной и надёжной обороны.



Также за 1.91 мы проверим индивидуальный тотал хозяев меньше 1,5. У Швейцарии порой бывают проблемы в защитной линии, однако в кубковых поединках команда Владимира Петковича всегда выглядит собранно и уверенно. У Португалии за четыре последних официальных матча 0-0 с Италией, 1-1 с Польшей, 0-0 с Украиной и 1-1 с Сербией, притом что лишь одна встреча проводилась на гостевом стадионе. Кризис нападения очевиден.



Если углубляться в статистические показатели, то достаточно надёжно за 1.74 смотрится тотал жёлтых карточек меньше 4,5. В двух очных противостояниях в рамках отбора к чемпионату мира—2018 в матчах между Португалией и Швейцарией было показано четыре и три предупреждения, да и в недавних поединках обе команды действовали без лишней грубости».

Португалия – Швейцария. Прогноз: у Роналду и компании возникнут проблемы У Португалии четыре ничьи подряд и лишь два забитых мяча, похоже на мини-кризис.