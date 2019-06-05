Хабиб — Порье: когда бой, какие ставки и коэффициенты букмекеров

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой против американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.



По оценке букмекеров, Нурмагомедов — фаворит поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.29. Это соответствует вероятности 71%. Сделать ставку на триумф Порье можно за 3.62 (26%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 71.0 (1%).



Поставить на победу Хабиба досрочно можно с коэффициентом 2.0. На успех Нурмаговедова решением судей аналитики предлагают коэффициент 2.50. Вероятность досрочного успеха американского бойца букмекеры оценили коэффициентом 4.50.



Нурмагомедов провел свой предыдущий бой 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили на 9 месяцев.

