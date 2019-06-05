Португалия — Швейцария: прогноз Виктора Гусева на матч 1/2 финала Лиги наций

Популярный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Португалия — Швейцария в полуфинале Лиги наций. Встреча состоится в среду, 5 июня, на стадионе «Драгау» в Порту.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.13.



«5 июня в Португалии пройдет полуфинал Лиги Нации, где сыграют местные футболисты и команда Швейцарии. В сегодняшней сборной Португалии произошли большие изменения. Например, среди претендентов в состав нет Нани и Эдера, зато есть Криштиану Роналду. Безусловно, мы не можем не отталкиваться от этого.



В Швейцарии также много обновлений и достаточно потерь из-за травм. Но я должен сказать, что сборная Швейцарии — очень перспективная команда, причем не только на будущее, но и на настоящее время.



Команды провели два очных матча: и те, и другие выиграли на своем поле со счетом 2:0. В Лиге Наций португальцы победили и сыграли вничью с Италией, победили и сыграли вничью с Польшей. Швейцарцы победили бельгийцев 5:2, исландев они выигрывали дважды — 6:0 и 2:1.



Команды принимают участие в отборочных матчах Евро-2020. Португальцы сыграли с Сербией 1:1. Швейцария сыграли вничью с Данией — 3:3. Как же много забивает команда Швейцарии! Из этого я буду исходить в прогнозе: из результативности Швейцарии и факторе Криштиану Роналду. Мой прогноз — тотал больше 2,5», — сказал Гусев.

