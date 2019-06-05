Португалия – Швейцария: прогноз Эльвина Керимова на полуфинал Лиги наций

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций Португалия – Швейцария.



Ставка: Криштиану Роналду забьёт за 1.75.



«Португальцы, на мой взгляд, фавориты пары. Ведь у них есть Криштиану, который знает, как добывать для сборной титулы. В составе своего клуба Роналду выиграл только Серию А, провалившись в Лиге чемпионов. Можно не сомневаться, что КриРо максимально мотивирован. У него было время восстановить силы и подготовиться к финальному этапу Лиги наций.



Кстати, играть португальцы будут дома, поэтому им будет обеспечена серьёзная поддержка. И именно команда Сантуша, как мне кажется, будет везти игру. А завершать атаки будет, разумеется, один из лучших игроков современности. Роналду может забить с игры, со штрафного, с пенальти или после розыгрыша углового. То есть вероятность того, что форвард «Ювентуса» забьёт, как всегда, высока. Мой прогноз — Роналду выйдет и забьёт гол за 1.75», — сказал Керимов.