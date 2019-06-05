Португалия — Швейцария: прогноз Руслана Нигматуллина на полуфинал Лиги наций

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций — 2019 Португалия — Швейцария.



Ставка: победа Португалии в основное время за 1.65.



«Наступило время полуфиналов Лиги наций. Турнир новый, но, думаю, оправдывает себя.



Португалия, считаю, в этом матче фаворит, потому что все-таки играет дома. Состав практически сильнейший — Криштиану вернулся. Судя по всему, команда серьёзно относится к матчу, да и турниру в целом.



Напомню, команды встречались за последние 10 лет всего три раза, и каждый раз побеждала та сборная, которая играла дома. Причём всегда со счётом 2:0.



Следуя сложившейся традиции в отношениях этих команд, снова поставлю на победу хозяев поля. Отдаю предпочтение Португалии».