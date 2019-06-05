Португалия — Швейцария: прогноз Руслана Нигматуллина на полуфинал Лиги наций

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций — 2019 Португалия — Швейцария.
Ставка: победа Португалии в основное время за 1.65.
«Наступило время полуфиналов Лиги наций. Турнир новый, но, думаю, оправдывает себя.
Португалия, считаю, в этом матче фаворит, потому что все-таки играет дома. Состав практически сильнейший — Криштиану вернулся. Судя по всему, команда серьёзно относится к матчу, да и турниру в целом.
Напомню, команды встречались за последние 10 лет всего три раза, и каждый раз побеждала та сборная, которая играла дома. Причём всегда со счётом 2:0.
Следуя сложившейся традиции в отношениях этих команд, снова поставлю на победу хозяев поля. Отдаю предпочтение Португалии».
- 5 июня 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 4 июня 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:03
- 3 июня 2019
-
19:00
-
18:00