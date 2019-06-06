Нидерланды – Англия: прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/2 финала Лиги наций
Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций Нидерланды – Англия. Встреча пройдет в среду, 6 июня, в Гимарайнше.
Ставка: Нидерланды победят в основное время за 2.90.
«Англичане после финалов еврокубков могут испытывать некие проблемы. Безусловно, пик формы у игроков пришёлся именно на финалы, потом были массовые празднования. Хотя там и голландцы тоже участвовали, учитывая, что в «Ливерпуле» был народ, хоть и не в таком количестве.
Поэтому думаю, что в этом матче надо ставить на сборную Нидерландов. Что и сделаю», — сказал Бышовец.
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