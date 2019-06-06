Нидерланды – Англия: прогноз Нобеля Арустамяна на полуфинал Лиги наций

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций Нидерланды – Англия.
Ставка: ничья за 3.20.
«Наверное, это равная пара. И голландский, и английский футбол сейчас переживают такое яркое событие, как смена поколений. Причём явно в лучшую сторону, потому что футболисты и тех, и других, мне кажется, сейчас сильнее, чем те, что были раньше. И это очень круто для двух сборных.
При этом, несмотря на то что это поколения атакующих футболистов, мне кажется, что это будет аккуратная игра. Потому что на кону выход в финал турнира, который может стать для Европы большим событием.
Я думаю, что в этом матче будет осторожный футбол. И предсказываю в основное время ничью, потому что никто рисковать не будет, все постараются быть аккуратными», — сказал Арустамян.
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