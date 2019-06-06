Нидерланды – Англия: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/2 финала Лиги наций

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на полуфинал Лиги наций УЕФА Нидерланды – Англия.

Ставка: победа Нидерландов за 2.90, обе забьют за 1.75.

«Нас ждёт отличный матч – обе команды находятся на подъёме, в их составах много игроков, блестяще проявивших себя в прошедшем еврокубковом сезоне.



У голландцев, как мне кажется, кризис закончился. Подрастает новое поколение, которое обещает быть очень успешным. Многие игроки «Аякса», дошедшего до полуфинала Лиги чемпионов, становятся лидерами сборной, блестящую игру за «Ливерпуль» показали ван Дейк и Вейналдум. Очень интересно будет посмотреть, как отличный тренер Роналд Куман распорядится молодыми талантами.



Англия – тоже молодая команда, но она уже прошла становление. Сейчас это одна из сильнейших сборных мира. И Англия, и Нидерланды играют в открытый, атакующий футбол, у обеих команд много креативных футболистов. По этой причине, считаю, надо поставить на то, что забьют обе команды.



Ну а победителями этой пары станут голландцы. После успешного евросезона игроки захотят показать себя и в сборной. Мой прогноз: победа Нидерландов, обе забьют», — сказал Гратакос.