Нидерланды – Англия: прогноз Руслана Нигматуллина на полуфинал Лиги наций

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций — 2019 Нидерланды – Англия.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Англия, по мнению букмекеров, является фаворитом этого турнира. Можно спорить или соглашаться, но впереди матч с Нидерландами, и по нему станет ясно, насколько англичане готовы соответствовать рангу фаворита.



Я же в этом матче фаворитов не вижу, считаю, что случиться может всё что угодно. И голландцы в порядке: в девяти последних матчах во всех турнирах они забивали. Англичане, мне кажется, тоже едут в Португалию не на ноль играть. Поэтому буду ставить на «обе забьют».



В последних трёх встречах этих команд мы видели результативный футбол. Пусть эти встречи и были товарищескими».