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Нидерланды – Англия: прогноз Руслана Нигматуллина на полуфинал Лиги наций

Нидерланды – Англия: прогноз Руслана Нигматуллина на полуфинал Лиги наций
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Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций — 2019 Нидерланды – Англия.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Англия, по мнению букмекеров, является фаворитом этого турнира. Можно спорить или соглашаться, но впереди матч с Нидерландами, и по нему станет ясно, насколько англичане готовы соответствовать рангу фаворита.

Я же в этом матче фаворитов не вижу, считаю, что случиться может всё что угодно. И голландцы в порядке: в девяти последних матчах во всех турнирах они забивали. Англичане, мне кажется, тоже едут в Португалию не на ноль играть. Поэтому буду ставить на «обе забьют».

В последних трёх встречах этих команд мы видели результативный футбол. Пусть эти встречи и были товарищескими».

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