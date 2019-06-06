Нидерланды – Англия: прогноз Ильи Казакова на полуфинальный матч Лиги наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций сезона-2018/19 Нидерланды – Англия.

Ставка: 2:1 в пользу англичан за 8.25, обе забьют за 1.75.

«Матч, в котором можно расходиться во взглядах, говоря, у кого шансы выше. Англичане недавно играли в двух финалах – было четыре клуба с Туманного Альбиона в решающих матчах еврокубков, — правда, по факту игроков английской сборной в Лиге Европы было немного, а в Лиге чемпионов – больше.



Мне кажется, для игроков «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», которые должны выйти на поле в этой игре, сезон ещё всё-таки не закончен, и переключиться с разными эмоциями на полуфинал Лиги наций — это непростая, но важная задача.



Я попробую предположить, что Англия выиграет в один мяч, как бы здорово ни смотрелись нидерландские футболисты в последнее время. И попробую поставить на счёт 2:1 в пользу англичан. Обе забьют, победа Англии, верх», — сказал Казаков.