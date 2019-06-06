Нидерланды — Англия: прогноз Дениса Казанского на полуфинальный матч Лиги наций

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Нидерланды — Англия в рамках 1/2 финала Лиги наций сезона-2018/19.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.21.

«Большой футбол не кончается – это замечательно. После лигочемпионских суперматчей мы увидим что-то подобное и в Португалии в Лиге наций.



Со скепсисом многие относились к этому турниру, я в том числе, но финалочка будет интересная. Обе пары должны дать нам настоящий концерт, даже на фоне усталости. Поговорим о Голландии и Англии.



Голландцы и англичане уже давно не имели трофея на таком уровне, и вот хороший шанс. И там, и там впереди собраны звезды, в обороне топовые игроки – я уверен, что ван Дейк успеет восстановиться и сыграть за свою национальную команду. Но у этих сборных всё же есть проблемы в обороне. В 7 из 10 последних матчей Голландия обязательно пропускала. Помните, как команда играла против Германии? Там аж 5 мячей залетело – это был кошмар настоящий для игры защиты.



Англичане в 10 из 15 матчей тоже обязательно пропускали, так что насыщенная линия атаки команд предполагает огневой футбол. Поэтому обе забьют и тотал больше 2,5. Думаю, что в эти летние дни нам стоит ожидать яркого фестиваля красок».