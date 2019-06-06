Нидерланды — Англия: прогноз Константина Генича на матч 1/2 финала Лиги наций

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды — Англия в полуфинале Лиги наций. Встреча состоится в четверг, 6 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

Ставки: обе забьют за 1.75, ничья за 3.20.

«Есть удивительная цифирь. Да, Англия — фаворит, но голландцы наверняка забьют. Они забивали в каждом из девяти последних официальных матчей. А Англия в последних семи официальных матчах сыграла на ноль только дважды.



Понятно, что у англичан выхолощенный сезон. Последние матчи были 12 мая. Потом «Челси» и «Арсенал» играли в финале Лиги Европы, правда, там был лишь один англичанин на поле — Мэйтланд-Найлс. Побольше англичан играло в паре «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Большой вопрос, в каком состоянии будут англичане из «Тоттенхэма». Кейн не в порядке, как мы видели. Вряд ли он успеет набрать форму. Но есть Стерлинги, Лингарды и прочие быстрые ребята у англичан. Поэтому можно рискнуть и сыграть «обе забьют» за 1,75. Это интересно. Голландцы дают играть другим, ну и сами в охотку играют вперед.



У голландцев хорошая группа атаки, да и оборона, в принципе, хорошая. Но не знаю, в каком состоянии будет ван Дейк и компания. Но редко, когда голландцы играют на ноль. Так что «обе забьют». Ну и также я бы сыграл лобовую ничью. Мне бы даже интересно было посмотреть, как команды уйдут в дополнительное время или серию пенальти в Лиге наций», — сказал Генич.